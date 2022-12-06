Во вторник, 6 декабря, правительство утвердило план мер по оказанию поддержки жителям Украины в Латвии в 2023 году.
Правительство поддержало план поддержки украинских беженцев
С 1 января 2023 года утратит силу план мер, принятый в апреле этого года.
Общие затраты нового плана составляют 215 млн евро, из которых 204 млн евро дополнительно необходимо из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи, а 1,26 млн евро поступит из выделенного бюджета.
В зарубежных финансовых инструментах планируется найти менее 10 млн евро. При разработке плана было принято, что в 2023 году в Латвию вновь прибудут 40 000 мирных жителей Украины.
Министерства должны будут представлять в правительство проекты распоряжений о выделении финансовых средств, а самоуправления - раз в месяц подавать Министерству охраны окружающей среды и регионального развития отчеты о расходах, связанных с поддержкой беженцев, для их компенсации.
По данным Министерства внутренних дел, до сих пор за помощью в самоуправления обратились 34 964 беженца, большинство из которых составляют женщины и несовершеннолетние. Разрешения на временное проживание получили 37 262 человека. Трудовые отношения в Латвии установили 7246 человек.
Военные беженцы из Украины в основном используют Латвию для транзита, и увеличения притока беженцев в нашу страну не наблюдается, заявил на прошлой неделе госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.
Кроме того, правительство приняло решение выделить из средств на непредвиденные расходы 2,4 млн евро Министерству здравоохранения для покрытия расходов, связанных с оказанием медицинских услуг населению Украины.
Планируется, что Национальной службе здравоохранения может быть выделено 2,25 млн евро для покрытия расходов, понесенных в период с 1 июня по 30 сентября текущего года, включая корректировку расходов с 1 апреля по 31 мая 2022 года, на предоставленное медицинское обслуживание жителям Украины.
Службе неотложной медицинской помощи планируется выделить 155 352 евро на покрытие расходов, понесенных в период с 1 июля по 31 октября текущего года, за выполненные вызовы для оказания неотложной медицинской помощи жителям Украины.
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