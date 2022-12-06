Марию Колесникову отправили после операции обратно в колонию

В заявлении, распространенном пресс-службой другого представителя оппозиции Виктора Бабарико, говорится, что Колесникова будет находиться под наблюдением врачей как минимум ближайшие десять дней. Причиной экстренной госпитализации стала прободная язва.

Представители Виктора Бабарико написали, что "Маша похудела, у нее пока что мало сил".

Отцу Колесниковой удалось встретиться с дочерью и убедиться, что она жива. Сообщается, что встреча длилась не более десяти минут.

Колесникова была одним из лидеров протестов 2020 года против фальсификации результатов президентских выборов.

В сентябре 2021 года белорусский суд признал Колесникову виновной в "создании угрозы национальной безопасности", "заговоре с целью захвата власти" и "создании экстремистской организации" и приговорил ее к 11 годам лишения свободы.