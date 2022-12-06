Проживающая в Риге российская органистка Елена Привалова сообщила в своем Facebook об отмене ее концерта 1 декабря в Старой Рижской Евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды. Причиной, по словам Приваловой, стало заявление в общину церкви о том, что она поддерживает войну и продолжает давать концерты в России. Последний факт артистка отрицать не стала.
В Риге отменили концерт органистки Приваловой. Она заявила, что покинет страну
Привалова сообщила, что проносит свои извинения и что все билеты подлежат возврату, за этим нужно обращаться на www.bilesuparadize.lv.
"Было заявление в общину церкви о том, что я поддерживаю войну, что является абсолютной ложью, а также о моей концертной деятельности в России (это правда)", - написала она.
Органистка также добавила, что у нее есть квартира в Риге, но ее ей подарили. "В том году мне подарили квартиру в Риге. Одна моя невероятная слушательница очень захотела, чтобы у меня был свой дом. [...] Но и это не помогло. Мне ужасно жаль, что город, с которым связан мой взлет, мое большое профессиональное становление, изгоняет меня".
Привалова рассказала, что за время жизни и работы в Риге она на протяжении четырех лет проводила благотворительные концерты в церкви Святого Павла, два года вела передачу "Культурная среда" на радио Baltcom, записала альбом на органе Домского собора и пр.
"В этом году ровно 10 лет моего пребывания в Риге, и оно подошло к концу. Я буду искать новое место для жизни",
- написала органистка, добавив, что будет играть дальше везде, где "музыка выше политики". Тем не менее Привалова указала, что, возможно, сможет сыграть в Риге еще один концерт.
Елена Привалова
Привалова родилась в российском городе Оренбурге. Как сообщается на сайте Домского собора, она изучала музыку в Оренбурге и Москве, давала сольные концерты в России, Латвии и других странах Европы, сотрудничала со многими музыкальными площадками, в том числе с Камерным оркестром Кремля.
В интервью порталу freecity.lv Елена рассказала, что в Риге оказалась случайно - в Москве она познакомилась с рижанином, за которого позднее вышла замуж. С 2013 года органистка жила в Риге, а с 2014-го начала выступать в Домском соборе. В 2016-м у пары родилась дочь Амели, но их брак распался.
Также артистка рассказывала, что для получения вида на жительство она сдала экзамен на знание латышского на уровне А2.
В своих соцсетях Привалова часто анонсировала новые выступления - как в Латвии, так и в России.
Видео: Елена Привалова играет на органе
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