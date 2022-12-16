20-летняя мальтийская пловчиха Мия Аццопарди не является рекордсменкой мира или олимпийской чемпионкой, но она входит в списки самых красивых пловчих планеты. Чем не достижение?
Мия Аццопарди - мальтийская пловчиха, которая не останется без работы
Мия Аццопарди - мальтийская пловчиха, которая не останется без работы
На самом деле Мия не только обладательница милого личика и сногсшибательной фигуры. Спортсменка является обладательницей национального рекорда Мальты в заплыве на 200 метров вольным стилем.
Кроме того, в 2019 году Мия стала трёхкратным бронзовым призёром на Играх малых государств Европы в Черногории, а также участвовала в чемпионате мира (в возрасте 16 лет!).
Она успевает делать успехи не только в бассейне, но и ведёт блоги в нескольких популярных соцсетях. С такими внешними данными практически гарантировано, что по окончании карьеры её ждёт успех. Как минимум среди фотографов глянцевых изданий.
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