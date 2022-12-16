Мия Аццопарди - мальтийская пловчиха, которая не останется без работы

На самом деле Мия не только обладательница милого личика и сногсшибательной фигуры. Спортсменка является обладательницей национального рекорда Мальты в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Кроме того, в 2019 году Мия стала трёхкратным бронзовым призёром на Играх малых государств Европы в Черногории, а также участвовала в чемпионате мира (в возрасте 16 лет!).

Она успевает делать успехи не только в бассейне, но и ведёт блоги в нескольких популярных соцсетях. С такими внешними данными практически гарантировано, что по окончании карьеры её ждёт успех. Как минимум среди фотографов глянцевых изданий.