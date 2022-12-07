Всё самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
Мерзликин в образе гопника ел семечки с хоккеистами из России. Как прошла неделя звёзд спорта?
Легкоатлетка Дарья Клишина кормила малыша
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт у главной ёлки Таллинна
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин ел семечки с хоккеистами из России
Украинка Марина Бех-Романчук фоткалась у бассейна
Дэвид Бекхэм встречался с принцем и принцессой Уэльскими
Фигуристка Евгения Медведева снова участвовала в фотосессии
Канадская теннисистка Эжени Бушар - настоящий ковбой!
Белорусская теннисистка Арина Соболенко и её возлюбленный
Боец Пейдж Ванзант нарядилась в кожаное
Американская теннисистка Слоан Стивенс в интересных штанах
Японка Наоми Осака посетила The Late Show со Стивеном Кольбером
Скелетонистка Елена Никитина на Бали, но не забывает о тренировках
У Конора Макгрегора в этом году необычная новогодняя ёлка
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