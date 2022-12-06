В Минздраве не исключают распространения нового, более опасного штамма Covid-19

Данные Минздрава показывают, что в сентябре этого года в Латвии снижение заболеваемости Covid-19 наблюдалось во всех регионах. При этом в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны средние показатели свидетельствовали о распространении заболеваемости Covid-19 в течение сентября.

Семидневный кумулятивный показатель распространения заболеваемости на 100 000 жителей Латвии в 40-ю неделю этого года составил 368,3, а неделей ранее - 441,4. Самый высокий недельный кумулятивный показатель на 100 000 жителей наблюдается в Латгальском регионе, за которым следуют Видземский и Рижский.

С 37-й недели 2022 года в Латвии наблюдался рост заболеваемости Covid-19, что было связано с началом нового учебного года. На 40-й неделе наибольшее количество пациентов составляли взрослые в возрастных группах от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет.

По данным Минздрава, число больных, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, с начала осени в больницах постепенно увеличивалось, достигнув на начало октября текущего года более 400 пациентов в сутки.