Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала

Матч прошёл на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершился победой сборной Марокко в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались марокканцы - 3:0.

Испанцы могли открыть счёт на 25-й минуте, но Гави попал в перекладину ворот. На 120+3-й минуте испанцы вновь могли выйти вперёд, но мяч после удара Пабло Сарабии попал в штангу.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты сборной Марокко (3:0). Вратарь африканской команды Яссин Буну отбил все три удара с 11-метровой отметки.

Отметим, что Испания второй чемпионат мира подряд вылетает на стадии 1/8 финала. В 2018 году испанская команда уступила также в серии пенальти команде России.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинала мундиаля, где сыграет с победителем матча Португалия - Швейцария. Этот матч начнётся в 21:00.

Пары 1/8 финала:

3 декабря, 17:00, Нидерланды - США (3:1)

3 декабря, 21:00, Аргентина - Австралия (2:1)

4 декабря, 17:00, Франция - Польша (3:1)

4 декабря, 21:00, Англия - Сенегал (3:0)

5 декабря, 17:00, Япония - Хорватия (1:1, пен. 1:3)

5 декабря, 21:00, Бразилия - Южная Корея (4:1)

6 декабря, 17:00, Марокко - Испания 0:0 (3:0)

6 декабря, 21:00, Португалия - Швейцария

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия/Швейцария

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

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