Первый хет-трик на турнире! Сборная Португалии разнесла Швейцарию

Матч прошёл на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился разгромной победой сборной Португалии со счётом 6:1.

В составе победителей хет-триком отметился 21-летний форвард Гонсалу Рамуш, который вышел на поле в стартовом составе вместо Криштиану Роналду. Ещё по голу забили Пепе, Рафаэл Геррейру и Рафаэл Леау. Единственный мяч швейцарцев записал на свой счёт Мануэль Аканджи.

Роналду появился на поле на 73-й минуте встречи при счёте 5:1, заменив Жоау Феликса, который отметился двумя ассистами.

Отметим, что защитник сборной Португалии Пепе установил рекорд плей-офф чемпионата мира. Футболист, представляющий "Порту", поразил ворота соперника в возрасте 39 лет и 283 дней. Он стал самым возрастным автором гола в матчах на выбывание на чемпионатах мира.

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко, которая сенсационно выбила Испанию.

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

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