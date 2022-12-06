Фото ⟩ В Иецаве, возможно, пьяный мужчина на Voyager заехал на территорию частного дома и сбежал

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Женщина сообщила в Facebook, что вечером в воскресенье к ней в сад заехала машина. Их нее вышли двое мужчин, которые якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. Они сбежали с места происшествия, оставив автомобиль. Женщина в своем посте отметила, что полиция приехала через 2,5 часа.

Портал TVNET связался с полицией, чтобы выяснить подробности этой ситуации.

В управлении Земгальского регионального управления Государственной полиции указали, что в воскресенье, 4 декабря, в 18:30 стражи порядка получили информацию о том, что в Иецавской волости Бауского края водитель автомобиля Chrysler Town & Country, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехал на частную собственность женщины и покинул место происшествия вместе с пассажиром.

Как стражам порядка рассказала женщина, мужчина сказал ей, что ищет школу Залите. Он пытался развернуться во дворе, однако машина застряла, после чего водитель вместе с пассажиром покинули место происшествия.