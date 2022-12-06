Этот день прошел под знаком СМИ: сначала NEPLP аннулировал лицензию телеканала "Дождь", а затем в центре скандала оказался уже сам глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш - пользователи соцсетей "раскопали" твиты, за которые ему пришлось извиняться. Рассказываем о главном за вторник, 6 декабря.
Главное за 6 декабря ⟩ Твиты главы NEPLP, аннулирование лицензии "Дождя" и российские продукты в магазинах Латвии
Новости Латвии:
После решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию российского независимого телеканала "Дождь" пользователи соцсетей заинтересовались высказываниями главы совета Ивара Аболиньша. И раскопали заявления в Twitter от 2013 и 2014 годов, в которых Аболиньш, мягко говоря, выступает не в поддержку Украины.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
После начала войны в Украине в Латвии то и дело разгораются споры по поводу продуктов питания из России, которые продаются в нашей стране. Жители спрашивают: неужели этими товарами можно торговать в Латвии и не нарушают ли магазины режим санкций?
После того как во вторник партийное объединение "Объединенный список" (ОС) объявило своих кандидатов в министры, официально стал известен возможный состав второго правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство", НЕ).
4 декабря этого года Краславский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил информацию о возможном преступлении против маленького ребенка. На месте происшествия полицейские задержали мать и отца ребенка. К матери применена мера пресечения - заключение под стражу. Начат уголовный процесс по факту возможного убийства ребенка при отягчающих обстоятельствах, расследование продолжается, сообщает агентство LETA.
В списке самых богатых людей произошли незначительные изменения - в этом году самым богатым человеком в Латвии признан Леонид Эстеркин. В прошлом году его вообще не было в ТОР-100. Список 100 богатейших людей Латвии составила газета Dienas Bizness.
Служба государственной безопасности (VDD) предлагает министру внутренних дел Кристапу Эклонсу внести в так называемый черный список ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, который постоянно работает в Грузии.
Министерство здравоохранения не исключает распространения в предстоящий осенне-зимний сезон нового штамма вируса Covid-19, который может представлять серьезную угрозу для общества, говорится в подготовленном министерством докладе, который был поддержан правительством во вторник.
Проживающая в Риге российская органистка Елена Привалова сообщила в своем Facebook об отмене ее концерта 1 декабря в Старой Рижской Евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды. Причиной, по словам Приваловой, стало заявление в общину церкви о том, что она поддерживает войну и продолжает давать концерты в России. Последний факт артистка отрицать не стала.
За рубежом:
Во вторник Польша согласно заключенному летом договору получила первый груз танков и гаубиц из Южной Кореи, сообщает АР.
Полиция Ростовской области начала розыск вооруженного мужчины в камуфляжной форме, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинск (Россия). Об этом сообщает "Медуза".
Во вторник, 6 декабря, в Литве в результате трагической аварии погибли двое граждан Латвии, сообщают литовские СМИ.
Не секрет, что в странах Балтии сейчас часто можно встретить украинских военных, которые бывают здесь по разным причинам. Кто-то приезжает забрать генераторы и джипы на фронт, кто-то лечится в госпиталях после тяжелых ранений на фронте. В Латвии я встретил капеллана морской пехоты ВМС Украины, пастора евангельской церкви из Одессы Александра Чокова. Он рассказал историю пленения, которая началась с подлого и лживого обещания.
В своем Telegram-канале "Дождь" выпустил заявление по поводу лишения лицензии на вещание в Латвии. Канал планирует продолжать работу. "Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала "Дождь". Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сказано в заявлении телеканала.
Скульптура гоблина с лицом президента России Владимира Путина установлена в столице Чехии, сообщает чешское информационное агентство ČTK.
Как пишет со ссылкой на неназванных чиновников американское издание Wall Street Journal, Соединенные Штаты тайно модифицировали ракетные комплексы Himars, которые они поставляют Украине, чтобы снизить их дальнобойность. Об этом сообщает Русская служба BBC.
В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
В Риге, в центре Иманты, на улице Слокас, 120, напротив супермаркета Maxima на живописном сосновом холме жителей микрорайона пугают заброшки, где собираются наркоманы и бомжи. До недавнего времени недвижимость общей площадью 3012 кв. м продавалась как инвестиционный объект за 80 000 евро. С 2012 года три здания находятся в списке муниципальных развалин. Год назад у потенциально привлекательного участка появился новый владелец - есть надежда, что объект приобретёт новый облик.
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Сегодня, 6 ноября, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь". Собрали реакции пользователей соцсетей на это решение.
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Во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", работающего сейчас в Латвии. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал такое решение "абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом". Заявление Дзядко сделал в начале дневного выпуска новостей. "Медуза" приводит полную расшифровку его заявления.
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