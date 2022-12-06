Главное за 6 декабря ⟩ Твиты главы NEPLP, аннулирование лицензии "Дождя" и российские продукты в магазинах Латвии

Не секрет, что в странах Балтии сейчас часто можно встретить украинских военных, которые бывают здесь по разным причинам. Кто-то приезжает забрать генераторы и джипы на фронт, кто-то лечится в госпиталях после тяжелых ранений на фронте. В Латвии я встретил капеллана морской пехоты ВМС Украины, пастора евангельской церкви из Одессы Александра Чокова. Он рассказал историю пленения, которая началась с подлого и лживого обещания.

В своем Telegram-канале "Дождь" выпустил заявление по поводу лишения лицензии на вещание в Латвии. Канал планирует продолжать работу. "Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала "Дождь". Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сказано в заявлении телеканала.

Скульптура гоблина с лицом президента России Владимира Путина установлена ​​в столице Чехии, сообщает чешское информационное агентство ČTK.

Как пишет со ссылкой на неназванных чиновников американское издание Wall Street Journal, Соединенные Штаты тайно модифицировали ракетные комплексы Himars, которые они поставляют Украине, чтобы снизить их дальнобойность. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.

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