По прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду, 7 декабря, в Латвии продолжатся снегопады, толщина снежного покрова увеличится еще на несколько сантиметров.
Слой снега снова увеличится: прогноз синоптиков на среду
Слой снега снова увеличится: прогноз синоптиков на среду
Днем будет пасмурно, на всей территории страны пойдет снег, местами продолжительный. В Курземе возможен мокрый снег и дождь. Ветер слабый юго-восточный, южный, максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса.
В Риге день будет пасмурным, продолжится снегопад, снежный покров увеличится еще на 2-4 сантиметра. Ветер слабый юго-восточный, южный, температура воздуха -1...-2 градуса.
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