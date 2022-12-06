Базирующаяся в Латвии "Медуза" выступила в поддержку "Дождя". И призвала остальных

В то же время мы отдавали себе отчет и в том, что массовый приезд журналистов из России в условиях войны, скорее всего, приведет к конфликтам. Ведь СМИ, созданные россиянами, почти всегда сосредоточены на российских проблемах и именно через эту оптику смотрят на окружающий мир. Это часто вызывает у зарубежной аудитории недоумение, а иногда и негодование - особенно во время войны, за которую Россия несет полную ответственность.

К сожалению, ситуация развивалась самым неблагоприятным образом. Мы считаем, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию "Дождя" было несправедливым, неверным - и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством.

Аргументы о том, что эти нарушения создают "угрозу национальной безопасности", не выглядят убедительными. Антивоенная позиция телеканала очевидна, его критическое отношение к путинскому режиму - тоже; значение "Дождя" в противостоянии российской пропаганде колоссально. Громкими словами о "нацбезопасности" прикрывается решение, которое наносит тяжелый удар по свободе слова. А в конечном итоге и по европейской безопасности тоже. Без независимых медиа не может быть демократии. А недемократическая Россия так и останется угрозой для соседей и всего мира.