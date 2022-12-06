После того, как Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал лицензию телеканала "Дождь", российский новостной портал "Медуза", который также базируется в Латвии, выступил с заявлением по данному поводу. К заявлению уже присоединился ряд редакций различных изданий, и число присоединившихся растет с каждым часом. Приводим текст заявления "Медузы" полностью:
Базирующаяся в Латвии "Медуза" выступила в поддержку "Дождя". И призвала остальных
"Латвийский Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию "Дождя". Ведомство запретило "Дождю" вещать в кабельных сетях, а также планирует заблокировать его ютьюб-канал на территории страны. По словам главы совета Иварса Аболиньша, решение принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".
Мы наблюдаем за этими событиями с большим вниманием и тревогой.
За восемь лет, которые "Медуза" уже провела в Латвии, власти страны ни разу не попытались вмешаться в нашу редакционную политику. Мы благодарны за гостеприимство. У нас не было причин сомневаться, что Латвия, которая стала для многих сотрудников "Медузы" вторым домом, осознает, какую важную роль играют независимые СМИ в демократических обществах.
После 24 февраля Латвия пригласила к себе журналистов из России, которым на родине грозили многолетние тюремные сроки за профессиональную деятельность и сопротивление войне, развязанной Россией против Украины. Мы были рады решению властей Латвии. И понимали, каким сложным оно было - учитывая ту боль, которую жители страны до сих пор испытывают из-за советской оккупации.
В то же время мы отдавали себе отчет и в том, что массовый приезд журналистов из России в условиях войны, скорее всего, приведет к конфликтам. Ведь СМИ, созданные россиянами, почти всегда сосредоточены на российских проблемах и именно через эту оптику смотрят на окружающий мир. Это часто вызывает у зарубежной аудитории недоумение, а иногда и негодование - особенно во время войны, за которую Россия несет полную ответственность.
К сожалению, ситуация развивалась самым неблагоприятным образом. Мы считаем, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию "Дождя" было несправедливым, неверным - и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством.
Аргументы о том, что эти нарушения создают "угрозу национальной безопасности", не выглядят убедительными. Антивоенная позиция телеканала очевидна, его критическое отношение к путинскому режиму - тоже; значение "Дождя" в противостоянии российской пропаганде колоссально. Громкими словами о "нацбезопасности" прикрывается решение, которое наносит тяжелый удар по свободе слова. А в конечном итоге и по европейской безопасности тоже. Без независимых медиа не может быть демократии. А недемократическая Россия так и останется угрозой для соседей и всего мира.
Решение Национального совета по электронным СМИ, даже если оно было совершенно законным, - это еще и огромный подарок российским властям. Запрещая "Дождь", латвийские чиновники помогают Кремлю в начатом им деле, а именно в полном разрушении инфраструктуры независимых российских СМИ. Мы не верим, что политическая ситуация в России может измениться, если ее жители останутся один на один с пропагандой. Не говоря уже о том, что эта пропаганда рискует оказаться единственным источником информации для русскоязычных граждан Евросоюза.
При этом важно помнить, что "Дождь" - одно из нескольких по-настоящему независимых СМИ, у которых сохранилась большая аудитория именно внутри России. "Дождь" нужен своим зрителям, нужен антивоенному движению. Достаточно посмотреть любой новостной выпуск "Дождя", чтобы убедиться в том, как телеканал относится к этой отвратительной войне - и к тем, кто незаконно узурпировал власть в России.
Ошибались ли журналисты телеканала "Дождь", допускали ли они неточности в формулировках? Да. Однако ошибки, в том числе критические, совершают, к сожалению, все СМИ, даже самые качественные. А в условиях войны, вынужденной эмиграции, поляризации общественного мнения вероятность ошибки, увы, только возрастает. Наши материалы оценивают читатели и зрители, а также коллеги - и эта оценка бывает очень жестокой.
Журналистика не знает границ. Свобода слова - это универсальная ценность. Она нуждается в нашей защите, в том, чтобы бороться за нее каждый день - где бы мы ни находились.
Мы выражаем солидарность с командой "Дождя". Дорогие коллеги, мы надеемся, что вы выстоите. Мы постараемся всеми силами помочь вам справиться с этим кризисом".
Мы предлагаем журналистам, СМИ и другим организациям поддержать наше заявление. Чтобы сделать это, пишите сюда: requests@meduza.io.
Редакция "Медузы".
К моменту публикации статьи к заявлению присоединились: редакция "Новой газеты. Европа", глава Media Hub Riga Сабине Силе (Sabīne Sīle), редакция "Бумаги", редакция "Проверено", редакция "Новой вкладки", редакция The Bell, редакция Kit, редакция Samizdatonline.org, редакция "Псковской губернии", редакция "Сирены", редакция "Проекта", редакция "Медиазоны", журналист и главный редактор "Волна | Латвия" Николай Овчинников, компания Vandrouki.ru, редакция "Свободных Медиа", телеграм-канал "Русские беженцы в Германии", писатель Виктор Шендерович, журналист Станислав Кучер, редакция владимирского издания "Резонанс", шеф-редактор интернет-журнала "Спектр" Валерий Панюшкин, "Студенческое Антивоенное Движение", редактор проекта "Граждане Гдовского края" Константин Горожанко, редакция "Вот Так", редакция SOTA, журналист Илья Азар, редакция "Верстки".
Напомним, во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
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