ВИДЕО ⟩ Латвийский хоккеист Блюгер забросил шайбу в ворота Мерзликина

В очередном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" уверенно переиграл "Коламбус Блю Джекетс" со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

В составе "пингвинов" дубль оформил Сидни Кросби. Ещё по шайбе забросили Брайан Раст и Теодор Блюгер, который по ходу встречи не смог реализовать буллит. За "Коламбус" отличился Джонни Гудро.

Блюгер провёл на льду 13 минут и 14 секунд и отметился двумя бросками, двумя силовыми приёмами и выиграл три из пяти вбрасываний.

Отметим, что ворота "Коламбуса" защищал латвийский вратарь Элвис Мерзликин, который из-за травмы не игрыл с 15 ноября. Голкипер отразил 30 из 34 бросков по воротам.

После этого матча "Питтсбург" с 32 очками занимает пятое место в Восточной конференции, "Коламбус" с 18 очками - на последней строчке.