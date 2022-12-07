ВИДЕО ⟩ Сын Месси отличился отвратительной выходкой прямо во время матча отца

Семья Месси посетила матч 1/8 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Австралией (2:1).

Под VIP-ложей, где сидела семья звёздного футболиста, было много фанатов Аргентины, которые пели песни, снимали жену и детей футболиста на телефон.

Средний сын Лионеля и Антонеллы 7-летний Матео никак не мог спокойно усидеть на трибунах, как ни старалась его успокоить мать. В какой-то момент мальчик решил развеселить себя тем, что бросил жвачку в толпу болельщиков. За эту выходку он сразу же получил выговор от матери.

Средний сын Месси - известный пакостник. Его отец неоднократно рассказывал о взбалмошном характере сына, который всегда норовит напакостить или пошутить. Так, например, во время просмотра футбольных матчей он радовался голам "Реала", чтобы позлить своего старшего брата и отца.

У Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо трое сыновей: Тиаго (10 лет), Матео (7 лет) и Чиро (3 года).

Напомним, Аргентина победила со счётом 2:1, а Месси отметился забитым мячом. В четвертьфинале ЧМ‑2022 аргентинцы сыграют с Нидерландами, встреча пройдёт 9 декабря.