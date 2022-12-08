Быстро приближается время, когда кухня почти каждого дома превратится в салатную фабрику. Во время праздников нет недостатка в вариантах, которые можно подать к столу, но оливье, безусловно, является одним из самых популярных праздничных салатов.
Опрос ⟩ Есть ли место луку в оливье? 🧅
Есть ли место луку в оливье? 🧅
Вечный вопрос - нужен ли лук в оливье? Сколько производителей - столько версий и мнений. Один топнет ногой и скажет, что в оливье нет места луку, а другой спросит - разве нельзя класть лук куда душе угодно?
А как вам кажется? Давайте проголосуем и посмотрим, как готовят этот салат наши читатели!
И рецепты для вдохновения:
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