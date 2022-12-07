Подтверждено 682 новых случая Covid-19, скончались два человека

Оба умерших за истекшие сутки пациента относились к возрастной группе 90-99 лет.

В понедельник было проведено 2949 тестов на Covid-19, 23,1% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости повысился с 302,9 до 305,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6107 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 966 813 случаев заражения.

Госпитализации

Во вторник количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 318 до 342 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 69 пациентов с Covid-19, выписан 41 человек.

У 101 пациента Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 98 человек среднетяжелое течение заболевания, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.