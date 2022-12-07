Эстония больше не сможет помогать беженцам из Украины на прежнем уровне

"Мы говорили с Финляндией о том, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше. <…> Если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше", - передает слова эстонского премьера Rus.Postimees.

Каллас также допустила отключения энергии из-за того, что в странах Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше. "Это означает то, что у нас не такой большой буфер, и если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии в нашем регионе", - сказала она.

В августе пограничная служба Эстонии не пустила в страну нескольких граждан Украины, которые какое-то время находились в России. Позже департамент полиции и погранохраны Эстонии объяснил отказ тем, что не пускают людей, "которые уже долгое время живут и работают в России и на самом деле хотят въехать в Шенгенскую зону не в качестве беженцев, а скорее с целью туризма или для посещения родственников или знакомых", потому что в таком случае они путешествуют не как беженцы.