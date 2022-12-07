Лучше Роналду и Месси. Статистика показывает, что Мбаппе уже превосходит легенд

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду Польши со счётом 3:1. В этом матче Мбаппе оформил дубль, достигнув отметки в 250 голов за свою профессиональную карьеру, сообщает портал Opta.

23-летнему Мбаппе понадобилось 360 игр в профессиональной карьере, чтобы забить 250 голов. Это на 150 игр меньше, чем нужно было суперзвезде португальского футбола Роналду (510).

Это также на 19 игр меньше, чем у аргентинской звезды Лионеля Месси, которому понадобилось 379 игр, чтобы забить 250 голов.

250 - Kylian Mbappé’s second goal against Poland on Sunday was the 250th of his professional career (360th game), reaching this tally in 150 games fewer than Cristiano Ronaldo (510) and 19 games fewer than Lionel Messi (379). Statement. pic.twitter.com/77e6yGUKBN — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022

Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре и на данный момент является лучшим снайпером турнира.

Всего на счету Мбаппе девять голов (четыре гола он забил на ЧМ-2018 в России) на чемпионатах мира и это тоже рекорд. Француз является первым игроком в истории мундиалей, забившим девять голов в возрасте до 24 лет. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле - 7 мячей до 24-летия.

Роналду на пяти чемпионатах мира забил восемь голов, а у Месси столько же, сколько у Мбаппе - 9. В списке лучших бомбардиров на чемпионатах мира Мбаппе делит 14-е место, отставая от лидера немца Мирослава Клозе на семь голов (16).

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет с Англией.