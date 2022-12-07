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Лучше Роналду и Месси. Статистика показывает, что Мбаппе уже превосходит легенд

rus.tvnet.lv
Лучше Роналду и Месси. Статистика показывает, что Мбаппе уже превосходит легенд
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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе Фото: Reuters/ScanPix

Талантливый французский нападающий Килиан Мбаппе уже заметно превосходит достижения Криштиану Роналду, который считается одним из лучших футболистов всех времён.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира по футболу, в 1/8 финала ЧМ-2022 обыграла команду Польши со счётом 3:1. В этом матче Мбаппе оформил дубль, достигнув отметки в 250 голов за свою профессиональную карьеру, сообщает портал Opta.

23-летнему Мбаппе понадобилось 360 игр в профессиональной карьере, чтобы забить 250 голов. Это на 150 игр меньше, чем нужно было суперзвезде португальского футбола Роналду (510).

Это также на 19 игр меньше, чем у аргентинской звезды Лионеля Месси, которому понадобилось 379 игр, чтобы забить 250 голов. 

Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре и на данный момент является лучшим снайпером турнира.

Всего на счету Мбаппе девять голов (четыре гола он забил на ЧМ-2018 в России) на чемпионатах мира и это тоже рекорд. Француз является первым игроком в истории мундиалей, забившим девять голов в возрасте до 24 лет. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле - 7 мячей до 24-летия.

Роналду на пяти чемпионатах мира забил восемь голов, а у Месси столько же, сколько у Мбаппе - 9. В списке лучших бомбардиров на чемпионатах мира Мбаппе делит 14-е место, отставая от лидера немца Мирослава Клозе на семь голов (16).

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет с Англией.

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