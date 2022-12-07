В среду, 7 декабря, в Пасвальском районе Литвы официально завершились работы, в результате которых пропускная способность литовско-латвийского газопровода может быть увеличена на 30%, сообщил литовский оператор газотранспортных систем Amber Grid.
Завершены работы по увеличению пропускной способности латвийско-литовского газопровода
Amber Grid заявил, что проект завершен на год раньше, чем планировалось изначально, и теперь газопровод может транспортировать 90 гигаватт-часов (ГВт/ч) в сутки, что на 30% больше, чем раньше.
Увеличение потока газа в Латвию сразу привлекло внимание участников газового рынка.
Созданные дополнительные газотранспортные мощности между Литвой и Латвией уже используются почти в полном объеме, сообщила литовская компания.
В Литве проект реализовали компании MT Group и Alvora.
Реализовав проект "Повышение пропускной способности латвийско-литовского соединения" (ELLI) оператора системы транспортировки и хранения природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) и Amber Gid, компания Amber Grid расширила газоизмерительную станцию в Пасвальском районе и увеличила ее мощность, а также реконструировала газопроводы Паневежской газокомпрессорной станции, обеспечив возможность транспортировки большего количества газа с Клайпедского терминала сжиженного природного газа в Латвию.
Остальные работы проекта ELLI в Латвии будут завершены в следующем году. Завершение работ в Латвии почти удвоит пропускную способность газового соединения Латвии и Литвы в обоих направлениях.
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