Завершены работы по увеличению пропускной способности латвийско-литовского газопровода

Amber Grid заявил, что проект завершен на год раньше, чем планировалось изначально, и теперь газопровод может транспортировать 90 гигаватт-часов (ГВт/ч) в сутки, что на 30% больше, чем раньше.

Увеличение потока газа в Латвию сразу привлекло внимание участников газового рынка.

Созданные дополнительные газотранспортные мощности между Литвой и Латвией уже используются почти в полном объеме, сообщила литовская компания.

В Литве проект реализовали компании MT Group и Alvora.

Реализовав проект "Повышение пропускной способности латвийско-литовского соединения" (ELLI) оператора системы транспортировки и хранения природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) и Amber Gid, компания Amber Grid расширила газоизмерительную станцию в Пасвальском районе и увеличила ее мощность, а также реконструировала газопроводы Паневежской газокомпрессорной станции, обеспечив возможность транспортировки большего количества газа с Клайпедского терминала сжиженного природного газа в Латвию.

Остальные работы проекта ELLI в Латвии будут завершены в следующем году. Завершение работ в Латвии почти удвоит пропускную способность газового соединения Латвии и Литвы в обоих направлениях.