В результате аварии грузового автомобиля было затруднено движение по Даугавпилсскому шоссе на участке Икшкиле - Огре в обоих направлениях, но теперь движение восстановлено, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Видео ⟩ На Даугавпилсском шоссе разбился грузовик
На Даугавпилсском шоссе разбился грузовик
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 34-м километре Даугавпилсского шоссе на участке Икшкиле - Огре, после чего на месте аварии образовался значительный затор.
В ДТП никто не пострадал. Гжибовска пояснила, что грузовик выехал на встречную полосу и частично наехал на ограждение.
Полиция просит водителей выбирать скорость движения, соответствующую погоде, а также соблюдать дистанцию.
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