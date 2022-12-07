Видео ⟩ На Даугавпилсском шоссе разбился грузовик

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 34-м километре Даугавпилсского шоссе на участке Икшкиле - Огре, после чего на месте аварии образовался значительный затор.

В ДТП никто не пострадал. Гжибовска пояснила, что грузовик выехал на встречную полосу и частично наехал на ограждение.

Полиция просит водителей выбирать скорость движения, соответствующую погоде, а также соблюдать дистанцию.