Видео ⟩ "Шмель" - машина, которая помогает украинским солдатам воевать

Машина оказалась в одной из механизированных частей сухопутных войск, которые в настоящее время ведут активные боевые действия против российских солдат около населенного пункта Бахмут. Машина обеспечивает мобильность операторов противотанковых ракетных комплексов.

"Это машина, доставленная волонтерами. К сожалению, неизвестно, как она к нам попала", - говорит солдат украинской армии.

Говорят, что машина очень мобильна и быстро доставляет солдат на передовую. Чтобы получить преимущество, украинским защитникам часто приходится выезжать в места, куда мало кто может добраться, но с этой машиной это возможно. Солдаты хвалят маневренность машины на болотистой местности.

Операторам противотанковых ракетных комплексов предоставляются транспортные средства, такие как багги или квадроциклы, которые способны нести двух солдат и сам комплекс с ракетами.

В некоторых случаях ракеты можно запускать даже с транспортного средства. Именно по этой причине рама коляски изготовлена ​​по индивидуальному заказу и сделана ​​из прочного материала.

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