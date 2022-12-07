До мобилизации вооруженных сил Украины этот автомобиль был обычным легковым автомобилем, который, судя по конструкции и шасси, был произведен в СССР. Правда, в настоящее время этот "шмель" помогает защитникам Украины бороться с российской армией.
Видео ⟩ "Шмель" - машина, которая помогает украинским солдатам воевать
Машина оказалась в одной из механизированных частей сухопутных войск, которые в настоящее время ведут активные боевые действия против российских солдат около населенного пункта Бахмут. Машина обеспечивает мобильность операторов противотанковых ракетных комплексов.
"Это машина, доставленная волонтерами. К сожалению, неизвестно, как она к нам попала", - говорит солдат украинской армии.
Говорят, что машина очень мобильна и быстро доставляет солдат на передовую. Чтобы получить преимущество, украинским защитникам часто приходится выезжать в места, куда мало кто может добраться, но с этой машиной это возможно. Солдаты хвалят маневренность машины на болотистой местности.
Операторам противотанковых ракетных комплексов предоставляются транспортные средства, такие как багги или квадроциклы, которые способны нести двух солдат и сам комплекс с ракетами.
В некоторых случаях ракеты можно запускать даже с транспортного средства. Именно по этой причине рама коляски изготовлена по индивидуальному заказу и сделана из прочного материала.
Видео: Сюжет о машине по прозвищу "Шмель"
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