Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, который последние несколько дней провёл в больнице с тяжёлым инфекционным заболеванием, сообщил в Twitter о скорой выписке.
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Экс-чемпион UFC сообщил о победе над опасной инфекцией и показал жуткое фото
"Антибиотики работают. Выписываюсь из больницы завтра утром", - написал Порье.
Поздним вечером 5 декабря боец рассказал в соцсетях, что у него сильно воспалилась ступня и он не может встать с кровати. Журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что у Порье диагностировали стафилококк и антибиотики ему не помогали.
Дастин пытался не расстраивать своих поклонников и даже шутил в социальных сетях. "Доктор сообщил мне, что бактерии не знают джиу-джитсу, так что мы должны быть в безопасности".
Также Порье опубликовал в Twitter снимок своей распухшей ступни, которая из-за стафилококка выглядит довольно жутко.
Wut da helllll pic.twitter.com/7YIYmlSrgl— The Diamond (@DustinPoirier) December 6, 2022
Над фотографией Порье посмеялся бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. "Это карма! Твоя лапа и всё прочее... Ха-ха-ха, отрежь эту штуку и сохрани для Хэллоуина, друг мой. Ха-ха-ха", - прокомментировал ирландец.
В своём последнем поединке в ноябре Дастин победил своего соотечественника Майкла Чендлера удушающим приёмом. Всего на счету 33-летнего Порье 29 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, один поединок был признан несостоявшимся. Сейчас он занимает второе место в рейтинге UFC в лёгком весе.
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