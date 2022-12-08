Итальянского футболиста осудили на 6 лет за изнасилование с участием его дяди, друга и брата

Портанова обвинялся в участии в групповом изнасиловании 21-летней студентки во время домашней вечеринки в Сиене в мае 2021 года.

Согласно приговору суда, Портанова уединился с девушкой в квартире, потом поспособствовал тому, чтобы в комнату вошли его дядя, друг и брат (несовершеннолетний на момент совершения преступления). Затем четверо мужчин изнасиловали молодую женщину.

Дадя Портановы Аллесио Лангелла также был приговорён к шести годам тюрьмы. Приговоры двум другим участникам изнасилования будут объявлены позднее. Суд также установил предварительную сумму компенсации для потерпевшей в размере 100 тысяч евро.

Маноло Портанова начинал профессиональную карьеру в туринском "Ювентусе", а в 2021 году перешёл в "Дженоа". Он имеет опыт выступления за сборные Италии различных возрастов.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста 1 гол и 2 ассиста в 14 матчах за "Дженоа" во всех турнирах. Последний матч Портанова провёл 4 декабря - против "Читтаделлы" (0:1) во второй лиге Италии.