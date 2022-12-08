В социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на чемпионате мира по футболу в Катаре.
ВИДЕО ⟩ На пресс-конференцию сборной Бразилии пришёл кот. Его грубо скинули со стола
Футболист "Реала" спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул кот, который разлегся прямо перед футболистом. Как он там оказался - неизвестно.
После этого к коту подошёл сотрудник пресс-службы сборной Бразилии, довольно грубо взял за шкирку и выкинул со стола, что вызвало недовольство журналистов в помещении.
How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022
And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs
Удивлённый Винисиус прервал свою речь и с изумлением несколько секунд смотрел на пресс‑атташе, который жестами попытался объяснить публике, что не сделал ничего плохого.
Напомним, сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против команды Хорватии. Матч пройдёт 9 декабря, начало - в 17:00.
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