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ВИДЕО ⟩ На пресс-конференцию сборной Бразилии пришёл кот. Его грубо скинули со стола

rus.tvnet.lv
На пресс-конференцию сборной Бразилии пришёл кот. Его грубо скинули со стола
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Пресс-конференция Винисиуса Жуниора
Пресс-конференция Винисиуса Жуниора Фото: AFP/SCANPIX

В социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Футболист "Реала" спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул кот, который разлегся прямо перед футболистом. Как он там оказался - неизвестно.

После этого к коту подошёл сотрудник пресс-службы сборной Бразилии, довольно грубо взял за шкирку и выкинул со стола, что вызвало недовольство журналистов в помещении.

Удивлённый Винисиус прервал свою речь и с изумлением несколько секунд смотрел на пресс‑атташе, который жестами попытался объяснить публике, что не сделал ничего плохого.

Напомним, сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против команды Хорватии. Матч пройдёт 9 декабря, начало - в 17:00.

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