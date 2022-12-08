ВИДЕО ⟩ На пресс-конференцию сборной Бразилии пришёл кот. Его грубо скинули со стола

Футболист "Реала" спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул кот, который разлегся прямо перед футболистом. Как он там оказался - неизвестно.

После этого к коту подошёл сотрудник пресс-службы сборной Бразилии, довольно грубо взял за шкирку и выкинул со стола, что вызвало недовольство журналистов в помещении.

How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?



And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022

Удивлённый Винисиус прервал свою речь и с изумлением несколько секунд смотрел на пресс‑атташе, который жестами попытался объяснить публике, что не сделал ничего плохого.

Напомним, сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против команды Хорватии. Матч пройдёт 9 декабря, начало - в 17:00.