Фото ⟩ Мэр Огре публично раскритиковал сотрудника за новогодние елки

В Facebook мэр города критикует специалиста по закупкам в самоуправлении Жанете Авотиню, которая подготовила технические спецификации и условия закупок таким образом, что рождественские елки можно приобрести только у компании Rožlejas 44. Мэр также опубликовал фото елки нестандартной формы, поставленной компанией.

"Все те, кто считает, что Гринч - это просто современный сказочный персонаж, ошибаются! Это не так, и даже кажется, что Гринчей очень много! Ну, по крайней мере я абсолютно уверен в одном Гринче, потому что он был пойман и причиняет вред Огрскому краю.

Как это ни парадоксально, но Гринч в Огре спрятался под именем Жанете Авотиня, которая является специалистом по закупкам", - написал мэр.

Между тем несколько жителей города в комментариях расценивают пост мэра как месть и травлю в адрес сотрудника. "Очень надеюсь, что иск будет подан", - пишет один из пользователей социальных сетей.

Как сообщили агентству LETA в муниципалитете, компания Rožlejas 44 предложила обеспечить муниципальные учреждения новогодними елками по самой низкой цене, предусмотренной закупкой.

Договор с Rožlejas 44 заключен на сумму 3630 евро, и в него включено условие замены некачественного товара. Специалист пояснил, что в этой ситуации сотрудник музыкальной школы не оценил форму дерева при доставке.

"Компания уже заменила елку. В муниципалитете нет информации о том, что компания поставила нестандартные елки другим учреждениям", - добавляет служащий муниципалитета.

По информации Firmas.lv, оборот Rožlejas 44 в прошлом году составил 288 510 евро, прибыль - 23 091 евро.