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Выявлено 460 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv
Выявлено 460 новых случаев Covid-19
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Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки выявлено 460 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За день было проведено 2714 тестов на Covid-19, 21,1% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 305,3 до 301 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6107 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 273 случая заражения.

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