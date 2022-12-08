За прошедшие сутки выявлено 460 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 460 новых случаев Covid-19
Выявлено 460 новых случаев Covid-19
За день было проведено 2714 тестов на Covid-19, 21,1% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 305,3 до 301 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6107 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 273 случая заражения.
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