Выявлено 460 новых случаев Covid-19

За день было проведено 2714 тестов на Covid-19, 21,1% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 305,3 до 301 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6107 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 273 случая заражения.