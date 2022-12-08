"Чувствуют себя совершенно свободно". ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать заключенных на войну с Украиной

"Срок у меня - 9 лет за покушение на незаконное распространение наркотичеких веществ. То есть я даже до конца и не совершил преступление. Ну да ладно, не в этом суть нашего диалога, - рассказывает Би-би-си еще один заключенный из дальневосточной колонии, уже завербовавшийся в ЧВК. - Приезжали они [вербовщики] до этого в первый раз - тогда я еще сомневался в своем решении, но после того как уехала первая партия - пожалел, что я не с ними. Но последнее мое решение сопоставимо с моим желанием покинуть эту страну. Причем это независимо от СВО, так как мое желание созрело еще задолго до всей этой ситуации. Меня в целом не устраивает бесперспективно жить в этой стране. И вот, спустя 6 лет отсидки, появляется такая возможность убить двух зайцев сразу - покинуть зону и страну за раз"