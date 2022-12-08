23-летний вратарь сборной Латвии Рихард Матревиц продолжит карьеру в футбольном клубе "Рига", сообщает официальный сайт команды.
"Рига" подписала вратаря сборной Латвии Рихарда Матревица
"Рига" подписала вратаря сборной Латвии Рихарда Матревица
Матревиц родился 18 марта 1999 года и является воспитанником "Бабите".
В 2015 году в возрасте 15 лет Рихард подписал контракт с известной академией клуба английской премьер-лиги "Вест Хэм". В этом клубе Матревиц играл в командах U-18 и U-23. После этого Матревиц три года играл в английских клубах "Барнет" и "Хендон".
Последние два сезона Матревиц защищал ворота "Валмиеры", в минувшем сезоне став чемпионом Латвии. За два сезона в Высшей лиге Латвии Рихард провёл 62 матча и сыграл 22 игры всухую. В этом году Матревиц дебютировал в сборной Латвии.
"Кинг Конг в Риге!", - говорится в сообщении футбольного клуба.
King Kongs Rīgā!🔥🤝⚽🦁🇱🇻 pic.twitter.com/hgDVAorMK4— Riga FC (@RigaFC_Official) December 8, 2022
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