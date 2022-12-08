Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Рига" подписала вратаря сборной Латвии Рихарда Матревица

rus.tvnet.lv
"Рига" подписала вратаря сборной Латвии Рихарда Матревица
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Рихард Матревиц
Рихард Матревиц Фото: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

23-летний вратарь сборной Латвии Рихард Матревиц продолжит карьеру в футбольном клубе "Рига", сообщает официальный сайт команды.

Матревиц родился 18 марта 1999 года и является воспитанником "Бабите".

В 2015 году в возрасте 15 лет Рихард подписал контракт с известной академией клуба английской премьер-лиги "Вест Хэм". В этом клубе Матревиц играл в командах U-18 и U-23. После этого Матревиц три года играл в английских клубах "Барнет" и "Хендон".

Последние два сезона Матревиц защищал ворота "Валмиеры", в минувшем сезоне став чемпионом Латвии. За два сезона в Высшей лиге Латвии Рихард провёл 62 матча и сыграл 22 игры всухую. В этом году Матревиц дебютировал в сборной Латвии.

"Кинг Конг в Риге!", - говорится в сообщении футбольного клуба.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх