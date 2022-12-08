"Рига" подписала вратаря сборной Латвии Рихарда Матревица

В 2015 году в возрасте 15 лет Рихард подписал контракт с известной академией клуба английской премьер-лиги "Вест Хэм". В этом клубе Матревиц играл в командах U-18 и U-23. После этого Матревиц три года играл в английских клубах "Барнет" и "Хендон".