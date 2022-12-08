Работающим в Латвии украинцам все-таки не нужно будет обязательно изучать латышский

Ранее комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение Министерства культуры, согласно которому украинцы, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, должны были со следующего года в обязательном порядке посещать курсы латышского языка.

Однако большинство парламента отклонило предложение о внесении изменений в закон о поддержке гражданских лиц Украины.

Вместе с тем сегодня законом установлено, что с 1 июля 2023 года жители Украины получат право бесплатно посещать курсы латышского языка и культурно-просветительские курсы, а также мероприятия, которые укрепляют сотрудничество между жителями Украины и латвийским обществом.

Работу в Латвии нашли не менее 11 тысяч украинцев

С момента полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 11 тысяч жителей Украины нашли работу в Латвии, сообщила директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Такая статистика обусловлена тем, что до сих пор от жителей Украины в Латвии было запрошено примерно 11 000 пособий по трудоустройству.

Отрасли, в которых заняты украинцы, самые разнообразные: сфера услуг, производство и другие.

На вопрос о последствиях обсуждаемых в Сейме изменений в законе, которые могли сделать обязательным для трудоустроенных в Латвии украинцев посещение курсов латышского языка с 2024 года, Симсоне ответила, что это ничего не изменит, потому что украинцы уже сейчас довольно активно изучают государственный язык.