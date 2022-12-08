Видео ⟩ Недалеко от Рижской ГЭС фура расплющила легковой автомобиль

Очевидцы ДТП рассказали, что легковушка съехала с дороги. Сразу же после этого за ней последовала фура, которая также вылетела в кювет и упала на легковой автомобиль сверху.

Водитель легковушки сумел самостоятельно выбраться из расплющенного транспортного средства.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать более детальную информацию о происшествии. Новость будет дополнена комментарием полиции, как только мы его получим!

Снегопад в Латвии продолжится и в четверг, и к концу дня снежный покров увеличится на несколько сантиметров, сообщают синоптики Латвийской службы окружающей среды, геологии и метеорологии.

Начиная с полудня в западной части Латвии вероятен очень сильный снегопад, и во второй половине ночи снежный покров местами увеличится на 10-14 сантиметров.