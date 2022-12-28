Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Мальдивы, яхты и сексуальные фото на пляже. Как проводят зиму звёзды женского тенниса?

rus.tvnet.lv
Мальдивы, яхты и сексуальные фото на пляже. Как проводят зиму звёзды женского тенниса?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Обычно по средам мы заглядываем в Instagram звёзд спорта, а сегодня решили сузить поиск и полюбоваться прекрасными теннисистками, которые наконец сменили форму на купальники и насладились заслуженным отдыхом.

Россиянка Анастасия Потапова (43-е место мирового рейтинга WTA) отдыхала на яхте

Эстонка Анетт Контавейт (17 WTA) слетала на Бали

Арина Соболенко из Беларуси (5 WTA) отдыхала у бассейна

Испанская красотка Паула Бадоса (13 WTA) восстанавливала силы на Мальдивах

Там же была замечена и Алёна Остапенко (18 WTA)

Мальдивы в этом году популярны - Вероника Кудерметова (9 WTA) тоже там

Россиянка Виталия Дьяченко (120 WTA) позировала в Дубае

Американка Слоан Стивенс (37 WTA) выбрала необычное направление - африканскую Руанду

Айла Томлянович (33 WTA) отправилась покорять Марокко

Аманда Анисимова (23 WTA) нашла лето в США

Француженка Каролин Гарсия (4 WTA) делала классные фотки на Бали

Украинка Элина Свитолина (241 WTA) в этом году стала мамой, и ей пока не до пляжей

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх