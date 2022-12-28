Обычно по средам мы заглядываем в Instagram звёзд спорта, а сегодня решили сузить поиск и полюбоваться прекрасными теннисистками, которые наконец сменили форму на купальники и насладились заслуженным отдыхом.
Мальдивы, яхты и сексуальные фото на пляже. Как проводят зиму звёзды женского тенниса?
Россиянка Анастасия Потапова (43-е место мирового рейтинга WTA) отдыхала на яхте
Эстонка Анетт Контавейт (17 WTA) слетала на Бали
Арина Соболенко из Беларуси (5 WTA) отдыхала у бассейна
Испанская красотка Паула Бадоса (13 WTA) восстанавливала силы на Мальдивах
Там же была замечена и Алёна Остапенко (18 WTA)
Мальдивы в этом году популярны - Вероника Кудерметова (9 WTA) тоже там
Россиянка Виталия Дьяченко (120 WTA) позировала в Дубае
Американка Слоан Стивенс (37 WTA) выбрала необычное направление - африканскую Руанду
Айла Томлянович (33 WTA) отправилась покорять Марокко
Аманда Анисимова (23 WTA) нашла лето в США
Француженка Каролин Гарсия (4 WTA) делала классные фотки на Бали
Украинка Элина Свитолина (241 WTA) в этом году стала мамой, и ей пока не до пляжей
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