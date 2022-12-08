Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Эту информацию подтверждает также МИД РФ. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся в Россию, уточнили в ведомстве.
По информации СМИ, соглашение об обмене заключёнными было достигнуто на прошлой неделе.
Россиянин Виктор Бут отбывал в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием и поддержку террористической организации. Он находился в заключении почти 15 лет. В 2005 году Бут стал прототипом главного героя фильма "Оружейный барон". Его роль сыграл Николас Кейдж.
Президент США Джо Байден в своём Twitter написал, что уже успел поговорить с Бриттни Грайнер по телефону. "Она в безопасности. Она в самолёте. Она на пути домой", - написал Байден.
Moments ago I spoke to Brittney Griner.— President Biden (@POTUS) December 8, 2022
She is safe.
She is on a plane.
She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT
31-летняя Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. 17 февраля она прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по обвинению в перевозке нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны.
В августе Московский районный суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали день в СИЗО за полтора.
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