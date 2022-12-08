Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Эту информацию подтверждает также МИД РФ. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся в Россию, уточнили в ведомстве.

По информации СМИ, соглашение об обмене заключёнными было достигнуто на прошлой неделе.

Россиянин Виктор Бут отбывал в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием и поддержку террористической организации. Он находился в заключении почти 15 лет. В 2005 году Бут стал прототипом главного героя фильма "Оружейный барон". Его роль сыграл Николас Кейдж.

Президент США Джо Байден в своём Twitter написал, что уже успел поговорить с Бриттни Грайнер по телефону. "Она в безопасности. Она в самолёте. Она на пути домой", - написал Байден.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

31-летняя Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. 17 февраля она прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по обвинению в перевозке нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны.

В августе Московский районный суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали день в СИЗО за полтора.