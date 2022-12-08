На следующей неделе можно будет купить отдельные билеты на ЧМ по хоккею

Любой болельщик сможет купить билеты на все матчи подгруппы B и два четвертьфинала, которые пройдут в Риге, сообщает федерация.

Билеты на отдельные игры в Риге можно приобрести до окончания турнира в подгруппе B и двух четвертьфиналов.

Билеты на игры третьей категории в "Арена Рига" можно приобрести по цене от 9 евро. Также можно будет купить билеты как второй, так и первой категории. Цены на эти билеты будут варьироваться от 19 до 135 евро за один матч подгруппы.

Билеты на игры сборной Латвии будут доступны и в четвертой категории, то есть на стоячие места. Эти билеты можно будет приобрести не ранее марта следующего года. Билеты на игры сборной Латвии на стоячие места будут стоить 25 евро.

Из-за вторжения России в Украину в апреле Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге, а позже было подтверждено, что чемпионат будут принимать Рига и Финский город Тампере.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет с 12 по 28 мая.