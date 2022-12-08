Путин потерпел поражение во всех направлениях, считает американский генерал

"Война России против Украины продолжается уже десять месяцев, и Путин потерпел поражения во всех направлениях", - на общем пресс-брифинге с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сказал американский генерал.

Однако, Россия продолжает оккупировать часть территории Украины, а впереди еще предстоят большие бои.

"Но в этот момент ситуация на месте стабилизируется, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за большого холода. Затем, глубокой зимой, и в зависимости от рельефа у обеих сторон появятся потенциальные возможности для действий по нападению. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Милли.

Он напомнил, что защитники Украины отразили российские атаки в Киевской области, а затем выгнали россиян из Харьковской области и Херсона.

В настоящее время Россия атакует украинских гражданских жителей, стреляя ракетами по энергетической инфраструктуре.

"Это нападение на гражданское население Украины. Украинские солдаты не зависят от этой энергетической инфраструктуры для реализации военных операций", - отметил Милли.

"Они пытаются сломать позвоночник, сломать волю украинского народа. Вы увидите, что это не удастся, но увеличит уровень прочности и сопротивления Украины", - отметил генерал США.

Ни Радакин, ни Милли не высказали прогнозы о том, сколько еще продлится война, указывая, что обе страны поддержат Украину так долго, сколько это необходимо.

Как сказал Радакин, "Россия совершила катастрофическую ошибку", потому что нападение России не только активировало сопротивление Украины, но и вызвало "феноменальную реакцию" всего мира.