Вступил в силу приговор Рижского окружного суда, которым удовлетворено требование принадлежащего государству предприятия Reap против бывших собственников и членов правления Parex banka Валерия Каргина и Виктора Красовицкого о взыскании в солидарном порядке убытков в размере 81 180 583 евро, выяснило агентство LETA в суде.
Решение суда вступило в силу: с экс-владельцев Parex banka взыщут 81 млн евро
Рижский окружной суд сначала отклонил иск Reap, но компания подала кассационную жалобу, и Верховный суд полностью отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.
Во второй раз окружной суд вынес решение в пользу Reap, и оно не было обжаловано в предусмотренные сроки.
Иск связан с ранее рассмотренным гражданским делом, в котором компания Reverta, правопреемник обязательств и прав Parex banka, пыталась взыскать с двух бывших владельцев банка 85,5 млн евро.
В 2010 году Reverta обосновала иск к Каргину и Красовицкому тем, что они как члены правления банка не выполняли свои обязанности как добросовестные и бережливые собственники. А именно в период с 1 января 1995 года по 5 декабря 2008 года между Parex banka и двумя его собственниками, а также связанными с ними лицами и близкими родственниками был заключен ряд сделок, не соответствующих рыночным правилам. По данным Reverta, эти сделки позволяли бывшим членам правления зарабатывать на жизнь за счет банка. Reverta потребовала взыскать с Каргина и Красовицкого 85 465 375 евро по 14 заключенным депозитным и кредитным договорам.
В 2016 году палата гражданских дел Верховного суда частично удовлетворила иск Reverta в апелляционной инстанции, взыскав с Каргина и Красовицкого в пользу Reverta 4 284 792 евро и судебные издержки в размере 230 550 - всего 4 515 342 евро. Иск о возмещении убытков в размере 81 180 583 евро был тогда отклонен. Бывшие владельцы банка обжаловали это решение, но Сенат решил не изменять приговор ВС.
Вечером 10 ноября 2008 года тогдашний министр финансов Атис Слактерис, тогдашний президент Hipotēku banka Инесис Фейферис и Каргин подписали соглашение, которое предусматривало перенятие контрольного пакета акций Parex banka, попавшего в затруднительное положение из-за международного финансового кризиса, в собственность Hipoteku banka. За эти акции Каргину и Красовицкому было выплачено по одному лату. Позднее государство приобрело и остальные акции банка.
Общая государственная помощь бывшему Parex banka достигла 1,7 млрд евро, из которых возмещено менее половины.
В августе 2010 года активы Parex banka были переданы вновь созданному Citadele banka. В мае 2012 года Parex banka начал работать под названием Reverta и у него была отозвана банковская лицензия.
В 2017 году было принято решение начать ликвидацию Reverta и был подписан договор с Gelvora и литовской Gelvora о продаже кредитного портфеля.
Согласно плану реструктуризации, деятельность Reverta должна была быть прекращена к концу 2017 года. В целях обеспечения продолжения судебного разбирательства, инициированного Reverta, и развития оставшихся активов Агентство приватизации в ноябре 2017 года учредило дочернюю компанию Reap, которая прекратит свою деятельность после завершения судебного разбирательства.
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