Решение суда вступило в силу: с экс-владельцев Parex banka взыщут 81 млн евро

В 2010 году Reverta обосновала иск к Каргину и Красовицкому тем, что они как члены правления банка не выполняли свои обязанности как добросовестные и бережливые собственники. А именно в период с 1 января 1995 года по 5 декабря 2008 года между Parex banka и двумя его собственниками, а также связанными с ними лицами и близкими родственниками был заключен ряд сделок, не соответствующих рыночным правилам. По данным Reverta, эти сделки позволяли бывшим членам правления зарабатывать на жизнь за счет банка. Reverta потребовала взыскать с Каргина и Красовицкого 85 465 375 евро по 14 заключенным депозитным и кредитным договорам.