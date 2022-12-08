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Россия признала, что наносит удары по энергетическим объектам Украины

rus.tvnet.lv
Россия признала, что наносит удары по энергетическим объектам Украины
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: Sasa Dzambic Photography/Shutterstock

Президент России Владимир Путин наконец признал, что Россия совершает удары по энергетическим объектам в Украине.

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До сих пор представители российской власти категорически утверждали, что удары выполняются только и исключительно по военным объектам, несмотря на многочисленные свидетельства о противоположном.

Как утверждал Путин, удары по критической инфраструктуре Украины - ответ на действия Украины, которые, как сказал Путин, начали эту практику, в частности, при ударе по Крымскому мосту.

Обращаясь к российским солдатам в Кремле после церемонии награждения, Путин сказал:

"В настоящее время большой шум из-за наших ударов по энергетической инфраструктуре соседнего государства. Да, мы это делаем, но кто начал?

Кто нанес удар по Крымскому мосту, который разорвал линии электроснабжения Курской атомной электростанции, что не дает воду Донецку?"

Массивные удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались 10 октября - через день после взрыва на Крымском мосту, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Россия в атаке на Крымский мост винит Украину.

В соответствии с оценкой экспертов подготовить столь масштабный ракетный удар в течение полутора дней технически невозможно и удары по гражданским объектам подготовлены еще до этого.

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