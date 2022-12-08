Внимание, водители! Почти по всей стране осложнены условия движения - сильный снегопад

В окрестностях Резекне, Лудзы, Прейли, Даугавпилса, Краславы, Мадоны, Балвы, Гулбене, Алуксне, Цесиса, Лимбажи, Валмиеры, Валки, Екабпилса, Айзкраукле, Огре, Елгавы, Добеле, Кулдиги, Салдуса, Лиепаи, Талси и Вентспилса движение затруднено и по дорогам местного значения.

Синоптики предупреждают, что в ночь на пятницу в некоторых районах Латвии ожидается сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров.

Водителей просят быть внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую условиям.