СМИ: российские олигархи, близкие к Кремлю, продолжают вести бизнес в Латвии

Олигархи также являются поставщиками Министерства обороны России.

Одним из их деловых партнеров в концерне "Калашников" был Алексей Криворучко. Сейчас он заместитель министра обороны России.

Бокарьев и Махмудов из концерна Калашников ушли, а через свое предприятие "Коломенский Завод" продолжали поставлять дизельные моторы российским военным кораблям.

Основная доля латвийского предприятия RER в размере 46% принадлежит московскому предприятию Krona Grup. Как выяснил, The Insider, за ним также стоят Бокарев и Махмудов.

Деловые связи российских олигархов охватили и две другие страны Балтии, а у контролируемого ими предприятия RER есть сделки во многих странах Европы.

Предприятие также осваивает средства, предоставляемые ЕС по поддержке предпринимательской деятельности, указывает The Insider. В настоящее время RER участвует в проекте, поддерживаемом Европейским фондом регионального развития (ERAF), объем которого составляет 527 000 евро.

Несмотря на личные призывы российского оппозиционера Алексея Навального, Евросоюз до сих пор не наложил санкции на Бокарева и Махмудова. В настоящее время они находятся только в списках санкций Великобритании.

В прошлом году RER работал с оборотом в 32,693 млн евро, что на 52,3% меньше, чем в 2020 году, а компания потерпела убытки в размере 2,818 млн евро, в отличие от прибыли за год до этого, свидетельствуют данные Firmas.lv.

В годовом отчете предприятия говорится, что финансовая ситуация компании в прошлом году ухудшилась.