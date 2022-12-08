Веб-изданию The Insider удалось выяснить, что связанные с Кремлем российские олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев продолжают активную предпринимательскую деятельность в Латвии.
СМИ: российские олигархи, близкие к Кремлю, продолжают вести бизнес в Латвии
Предприятия в Риге они контролируют как лично, так и с помощью посредников.
Власти Латвии Бокарева и Махмудова угрозой национальной безопасности не считают, несмотря на то, что они являются поставщиками российской армии. The Insider назвал свою публикацию, вышедшую в четверг "Настоящие агенты Кремля в Риге. Как криминальные российские олигархи, получающие подряды от Минобороны, ведут бизнес в Латвии".
Кроме того, эти олигархи по-прежнему получают финансирование в виде грантов Европейского союза, которые распределяют латвийские учреждения.
Согласно данным регистра предприятий Латвии, 36% акций Рижского электромашиностроительного завода (RER) контролирует российское юридическое лицо TransComponent Holding. В данных Регистра предприятий указан старый адрес Московского предприятия на Большой Лубянке, но в прошлом году она переехала в Тверь.
Через цепь юридических лиц (предприятия Violan и Elarium) по 20% акций TransComponent Holding принадлежит Махмудову и Бокареву. Остальные доли предприятия принадлежат их партнерам, которые более известны широкому обществу.
Бокарев и Махмудов - давние друзья Кремля, указывает The Insider.
При посредничестве своих предприятий, таких как УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг , они стали одним из крупнейших государственных подрядчиков.
Олигархи также являются поставщиками Министерства обороны России.
Одним из их деловых партнеров в концерне "Калашников" был Алексей Криворучко. Сейчас он заместитель министра обороны России.
Бокарьев и Махмудов из концерна Калашников ушли, а через свое предприятие "Коломенский Завод" продолжали поставлять дизельные моторы российским военным кораблям.
Основная доля латвийского предприятия RER в размере 46% принадлежит московскому предприятию Krona Grup. Как выяснил, The Insider, за ним также стоят Бокарев и Махмудов.
Деловые связи российских олигархов охватили и две другие страны Балтии, а у контролируемого ими предприятия RER есть сделки во многих странах Европы.
Предприятие также осваивает средства, предоставляемые ЕС по поддержке предпринимательской деятельности, указывает The Insider. В настоящее время RER участвует в проекте, поддерживаемом Европейским фондом регионального развития (ERAF), объем которого составляет 527 000 евро.
Несмотря на личные призывы российского оппозиционера Алексея Навального, Евросоюз до сих пор не наложил санкции на Бокарева и Махмудова. В настоящее время они находятся только в списках санкций Великобритании.
В прошлом году RER работал с оборотом в 32,693 млн евро, что на 52,3% меньше, чем в 2020 году, а компания потерпела убытки в размере 2,818 млн евро, в отличие от прибыли за год до этого, свидетельствуют данные Firmas.lv.
В годовом отчете предприятия говорится, что финансовая ситуация компании в прошлом году ухудшилась.
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