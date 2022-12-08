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Бергманис высказывает догадки, сколько людей может быть в первом призыве в армию

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Бергманис высказывает догадки, сколько людей может быть в первом призыве в армию
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Бывший министр обороны Раймонд Бергманис
Бывший министр обороны Раймонд Бергманис Фото: Zane Bitere / LETA

Первый добровольный призыв в Службу государственной обороны (VAD) возможен уже летом, в нем могут быть приняты несколько сотен человек, в четверг, в передаче Латвийского телевидения (LTV) Šodienas jautājums, - рассказали кандидат на должность министра обороны Инара Мурниеце и руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Бергманис отметил, что в Адажи уже летом можно было бы взять на службу "дважды по 200 человек".

Мурниеце также согласилась со сроком, хотя отметила, что в настоящее время введение VAD задержалось за полгода, причем существующий законопроект VAD существенно улучшается.

В то же время Бергманис признал, что ряд сроков VAD, разработанных 13 Сеймом не были исполнены, а также еще необходимо принять концепцию обороны государства и концепцию национальной безопасности, которая поддерживает создание VAD. Бергманис предполагал, что законы, связанные с VAD, будут рассмотрены на следующем заседании подкомиссии.

В то же время оба политики признали, что необходимо упорядочить систему учета военной экипировки. Мурниеце признала, что необходима электронная система учета, где подробно, наглядно и точно учтены как экипировка, так и вооружение, в свою очередь Бергманис отметил, что такой процесс уже в 2017 году был начат с помощью Lattelecom, но не был продолжен.

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