В 7 лет он переплыл с одного берега Даугавы на другой, а в 75 стал чемпионом мира среди ветеранов. Знакомьтесь, Юрий Копасов - спортсмен и оптимист, историю которого рассказывает "Чайка".
Любовь к актрисе и золото чемпионата мира в 75 лет. История Юрия Копасова, у которого многое ещё впереди
Юрий Копасов родился в Риге, а когда ему было 4 города, семья переехала в Даугавпилс. Он вспоминает своё детство так: "Где-то до 1953 года совсем "хреново" было, жили, можно сказать, среди развалин. Я был хулиганистый, как и все мальчишки того времени. И курили, и по подвалам ползали, патроны находили, чего там только не происходило. В общем, о секциях спортивных в то время речи не шло".
Юный пловец
Первым видом спорта Юрия стало плавание. Начало "спортивной карьеры" было у него, можно сказать, смертельно опасным. "Мы жили в Гайке и много времени с детьми на берегу Даугавы проводили. А где-то в 7 лет я её переплыл с одного берега на другой. Это моё первое спортивное достижение!", - рассказывает Юрий. Он только научился плавать по-собачьи. Как-то поплыл, поплыл и до другого берега доплыл. А назад плыть побоялся, сил уже не было.
Вернулся по мосту пешком в одних трусах на берег, а одежды его и след простыл.
Домой пришёл, мать плачет: "Где ты был!?". Отец ругается: "Как не утонул только!?". "Так и началась моя спортивная карьера", - смеётся Юрий.
Первые шаги в спорте
Осознанно заниматься спортом Юрий начал в классе четвёртом-пятом. Это была гимнастика. Пошёл в секцию спортивного общества "Даугава". Стал подтянутым и крепким.
Первые соревнования по гимнастике проходили в Нардоме (сейчас Дом Единства). В большом концертном зале установили снаряды. А Юрий до этого на тренировках никак не мог сделать переворот на перекладине. Но на соревнованиях тренер поставил его перед снарядом и говорит: "Давай!". Он собрался с духом и переворот сделал. И такой счастливый после переворота дальше поскакал. Тренер подходит к нему и говорит: "Молодец, что переворот сделал, но зачем же ты, чертёнок, поскакал? Нужно было встать и показать, что ты упражнение закончил".
Когда Юрий в 7 классе учился, семья переехала жить на улицу Варшавас и он перешёл в школу №10. Там у него настоящие друзья появились, с которыми он до сих пор дружит. Мы себя "стаей" называем, улыбаясь говорит Юрий. Тогда же он ушёл из гимнастики и стал заниматься боксом. Там, где сейчас Польский дом находится, на первом этаже тренировки по боксу проходили. И в это же время он ходил в зал на ЛРЗ в футбол играть. Так что на хулиганство времени уже точно не оставалось.
Гребля на байдарках и пантомима в Риге
Потом по семейным обстоятельствам Юрий переехал в Ригу. Там начал заниматься греблей на байдарках на Кишэзерсе. Был уже подготовленный, благодаря гимнастике очень хорошо равновесие держал, сразу побеждать на соревнованиях начал.
Ещё один интересный эпизод жизни Юрия в Риге - это занятия пантомимой у Мариса Лиепы. Тогда Марис Лиепа ещё не был известным балетмейстером и подрабатывал, ведя кружок пантомимы для детей. Юрий считает, что пантомима многое ему дала в плане владения телом.
Гребля на каноэ - главный вид спорта в жизни Юрия
Через какое-то время Юрий вернулся в Даугавпилс. Узнал, что в Стропах секция по гребле работает, пошёл туда заниматься. Так вся его молодость на берегу озера и прошла.
Мощным толчком к спортивным достижениям Юрия стал приезд в Даугавпилс из Риги талантливого тренера Бориса Михайловича Природина. "Приехал Природин, и понеслось!", - вспоминает Юрий. Именно с того момента он начал заниматься греблей по-настоящему.
С приездом Бориса Михайловича у даугавпилсских гребцов начались интенсивные тренировки. Тренер сам тогда был разносторонним спортсменом, помимо гребли занимался боксом, бегал хорошо. "Нас тоже к серьёзной физической нагрузке приучил. Зимой мы катались на лыжах, очень много плавали в бассейне".
За 2-3 года даугавпилсские гребцы смогли подготовиться до такого уровня, что стали побеждать на всех местных и международных соревнованиях по гребле на каноэ. В том числе и Юрий Копасов неоднократно становился чемпионом мира.
Но в 1975 году вышло постановление не брать на соревнования "стариков", решено было дать дорогу молодым. "Мне тогда исполнилось 28 лет, я был в самом расцвете сил. Но пришлось из гребли уйти", - говорит Юрий.
Спортивная жизнь продолжается
С уходом из гребли спортивная жизнь Юрия не закончилась, просто пошла в другом направлении. Он заведовал спортбазой, участвовал в создании Даугавпилсской спортивной школы по водным видам спорта и в строительстве маленького бассейна в Стропах. Также закончил Латвийский институт физической культуры и после окончания работал физруком в 9-й, 15-й и других городских школах.
Одно время работал на тепловой станции, где организовал спортивный зал и там же начал заниматься гиревым спортом. Опять начал участвовать в соревнованиях, но уже с гирями. В середине 70-х, работая директором спортивной базы Завода химволокна, участвовал в организации первого чемпионата Латвии по гиревому спорту, потом провёл первенство Латвии по культуризму. Только тогда этот вид спорта не культуризмом назывался, а атлетической гимнастикой. "Чемпионат проходил в ДКХ и вызвал настоящий ажиотаж, было продано 1 000 билетов. Всем очень понравилось. К слову сказать, местные спортсмены тогда большей частью на собственноручно изготовленных тренажёрах занимались", - рассказывает Юрий.
Актриса и спортсмен
С актрисой Даугавпилсского театра Верой Храмниковой Юрий познакомился 36 лет назад. "Рядом с ней очень хорошо было, - говорит он. - Вера - чудесная женщина. Почти никогда с ней не ссорились. Очень интересный круг общения у нас сложился. Мои друзья стали её друзьями, а её - моими, я со многими актёрами благодаря Вере познакомился. И то, что я - спортсмен, а она - актриса, никак не мешало нам. Я любил театр, а Вера всегда поддерживала моё увлечение спортом. Ездила со мной на соревнования - в Италию, Францию и т.д. Сядем в машину, я за рулём, лодка на крыше и поехали. Я это очень ценил всегда, и ей такие поездки тоже нравились".
Вера Тимофеевна Храмникова умерла от тяжёлой болезни 10 августа 2022 года.
А вот, что рассказывает о своих родителях дочь Юрия, Елена Копасова: "У мамы всегда были подготовлены несколько спортивных сумок - эта с полотенцами для соревнований по плаванию, эта для гири, эта, с кроссовками, для бега. И мы по отсутствию одной из сумок определяли, на какие соревнования он умчал. А если сумки все на месте, значит на шашки".
О ветеранском спорте
У Юрия был момент, когда он не тренировался. Снова вернулся к занятиям 10 лет назад. Тогда ему было 65 лет. Начал участвовать в соревнованиях по гиревому спорту. Сейчас он соревнуется в ветеранской группе "75 лет и старше". Кроме гиревого спорта как ветеран участвует в соревнованиях по плаванию, лёгкой атлетике. Играет в шашки.
Елена рассказывает, что на протяжении последних 10 лет её папа почти каждую неделю ездит на соревнования, как по Латвии, так и за рубеж. И почти с каждых соревнований он привозит медали. Дома их такое количество, что на один из новогодних праздников нарядили всю ёлку его медалями только за прошедший год.
"Он 56 раз участвовал в пробеге Даугавпилс - Межциемс и не пропустил ни одного забега с момента его создания в 1966 году. В машине папа всегда возит с собой ядро для лёгкой атлетики, и при каждом удобном случае его толкает, а когда ядра нет, использует камни. Без преувеличения, для папы спорт - это жизнь!".
О чемпионате мира в Индии
С чемпионата мира, который проходил в начале ноября этого года в Нью-Дели, Юрий привёз 4 золотых медали: за длинный цикл, толчок, рывок и четвёртую медаль - по итогу за все три этапа. "Я сделал всё, что нужно, но, честно говоря, выступал не в полную силу, так как не было у меня там явных противников".
В самой Индии Юрию не очень понравилось - "грязь, нищета, много попрошаек. Я денег раздал больше, чем потратил на покупки. Старушки подходят, жестами показывают: "Дай покушать". В гостинице всё цивильно, но люди местные туда заходят, а их отгоняют. И еда индийская - тоже не моё. Пошли с ребятами в ресторан, на следующий день с расстройством желудка были".
Юрий говорит, что ему больше нравятся маленькие города во Франции. Особенно их булочные, кафе, в которых всегда много людей, собака рядом с хозяином сидит, люди кофе пьют, разговаривают, запах выпечки раздаётся - так уютно.
"Вообще, я прожил интересную жизнь. Но надеюсь, многое впереди. Планы у меня серьёзные, так что буду ещё шевелиться. Ведь есть ещё и ветеранская группа для тех, кому за 90!", - сказал нам на прощанье 75-летний чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Юрий Копасов.
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