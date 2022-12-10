Любовь к актрисе и золото чемпионата мира в 75 лет. История Юрия Копасова, у которого многое ещё впереди

Спортивная жизнь продолжается

С уходом из гребли спортивная жизнь Юрия не закончилась, просто пошла в другом направлении. Он заведовал спортбазой, участвовал в создании Даугавпилсской спортивной школы по водным видам спорта и в строительстве маленького бассейна в Стропах. Также закончил Латвийский институт физической культуры и после окончания работал физруком в 9-й, 15-й и других городских школах.

Одно время работал на тепловой станции, где организовал спортивный зал и там же начал заниматься гиревым спортом. Опять начал участвовать в соревнованиях, но уже с гирями. В середине 70-х, работая директором спортивной базы Завода химволокна, участвовал в организации первого чемпионата Латвии по гиревому спорту, потом провёл первенство Латвии по культуризму. Только тогда этот вид спорта не культуризмом назывался, а атлетической гимнастикой. "Чемпионат проходил в ДКХ и вызвал настоящий ажиотаж, было продано 1 000 билетов. Всем очень понравилось. К слову сказать, местные спортсмены тогда большей частью на собственноручно изготовленных тренажёрах занимались", - рассказывает Юрий.

Актриса и спортсмен

С актрисой Даугавпилсского театра Верой Храмниковой Юрий познакомился 36 лет назад. "Рядом с ней очень хорошо было, - говорит он. - Вера - чудесная женщина. Почти никогда с ней не ссорились. Очень интересный круг общения у нас сложился. Мои друзья стали её друзьями, а её - моими, я со многими актёрами благодаря Вере познакомился. И то, что я - спортсмен, а она - актриса, никак не мешало нам. Я любил театр, а Вера всегда поддерживала моё увлечение спортом. Ездила со мной на соревнования - в Италию, Францию и т.д. Сядем в машину, я за рулём, лодка на крыше и поехали. Я это очень ценил всегда, и ей такие поездки тоже нравились".