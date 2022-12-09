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Пропала без вести молодая мать и ее 11-месячная дочь

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Пропала без вести молодая мать и ее 11-месячная дочь
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Пропавшая девушка
Пропавшая девушка Фото: Valsts policija

Полиция ищет пропавшую без вести Веронику Бутане 2004 года рождения и ее 11-месячную дочь. В среду, 7 декабря, в 10:30 женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге и не вернулась.

Мать ребенка была одета в розовую куртку. Ребенок, вероятно, одет в красный комбинезон с белыми точками. Детская коляска светлого цвета.

Всех, кто знает о местонахождении женщины и ребенка, полиция просит звонить по номеру 110.

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