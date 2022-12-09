В позоре немцев на чемпионате мира виноваты жёны игроков?

Напомним, сборная Германии на чемпионате мира в Катаре не смогла выйти из группы, в которой были представлены Испания, Япония и Коста-Рика. Немцы набрали 4 очка и остались на третьем месте.

В ходе двухчасовой встречи, на которой, в частности, присутствовали президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф и вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке, была предпринята попытка выяснить, что именно пошло не так в Катаре.

По данным Bild, одной из причин назвали появление друзей игроков, а также членов их семей в отеле, где жила сборная Германии. Некоторым футболистам было некомфортно ощущать "празднично-отпускную атмосферу".

Сообщается, что после матча с Испанией (1:1) игроки сборной Германии пригласили в отель жён и девушек. Им разрешили остаться там на две ночи.

Визит жён и девушек футболистов в отель сборной привёл к разногласиям среди сотрудников DFB и сборной, а также среди игроков, которые жаловались, что им приходилось нянчиться с детьми, пока спутницы расслаблялись в бассейне и делали селфи.

Интересно, что несмотря на провал на ЧМ-2022, главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик продолжит работу с национальной командой и будет готовить сборную Германии к домашнему чемпионату Европы-2024.