Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Невероятно! Бразилия вылетела с ЧМ после поражения от Хорватии
Матч прошёл на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне. Основное время закончилось со счётом 0:0. В дополнительное команды обменялись голами - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты - 4:2.
За 90 минут хорваты не нанесли ни одного удара в створ ворот, а бразильцы имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, но из-за отменной игры голкипера Доминика Ливаковича так и не сумели реализовать свои шансы.
В первом тайме дополнительного времени у хорватов была отличная возможность открыть счёт, когда Бруно Петкович обыграл двоих бразильцев и покатил Марцело Брозовичу, который попытался пробить на силу, но отправил мяч намного выше цели.
Счёт на 106-й минуте открыл Неймар, который блестяще дважды подряд у чужой штрафной сыграл в стеночку с партнёрами по команде, после чего вышел один на один, обошёл Ливаковича и пробил под перекладину.
⚽️ GOAL! Neymar Jr— Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 9, 2022
🇧🇷 Neymar gives Brazil the lead late in the first half of extra-time#Canarinho | #CROBRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsHde6HaJU
Отметим, что Неймар повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии. Мяч в ворота сборной Хорватии стал для Неймара 77-м за национальную команду, столько же у Пеле. Форвард "ПСЖ" достиг этой отметки за 124 матча, Пеле - за 92.
Казалось, что до конца игры счёт уже не изменится, но на 117-й минуте Мислав Оршич на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, сделал передачу низом в центр на линию чужой штрафной и Петкович сравнял счёт точным ударом в угол ворот.
⚽️ GOAL! Bruno Petkovic— Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 9, 2022
🇭🇷 Petkovic gets Croatia back on level terms with Brazil#Vatreni | #CROBRA | #FIFAWorldCup
pic.twitter.com/pLR4RXwQ2B
В серии послематчевых пенальти футболисты Хорватии оказались точнее - 4:2. Родриго не смог переиграть Ливаковича, а Маркиньос пробил в штангу.
Бразилия вылетела в 1/4 финала на 4 из 5 последних чемпионатах мира. Лишь на домашнем ЧМ-2014 удалось выйти в полуфинал.
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Аргентина - Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Пары 1/4 финала:
- 9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия (1:1, пен. 4:2)
- 9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина
- 10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия
- 10 декабря, 21:00, Англия - Франция
Пары 1/2 финала:
- 13 декабря, 21:00, Нидерланды/Аргентина - Хорватия
- 13 декабря, 21:00, Англия/Франция - Марокко/Португалия
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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