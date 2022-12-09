Невероятно! Бразилия вылетела с ЧМ после поражения от Хорватии

Отметим, что Неймар повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии. Мяч в ворота сборной Хорватии стал для Неймара 77-м за национальную команду, столько же у Пеле. Форвард "ПСЖ" достиг этой отметки за 124 матча, Пеле - за 92.

Казалось, что до конца игры счёт уже не изменится, но на 117-й минуте Мислав Оршич на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, сделал передачу низом в центр на линию чужой штрафной и Петкович сравнял счёт точным ударом в угол ворот.

⚽️ GOAL! Bruno Petkovic



🇭🇷 Petkovic gets Croatia back on level terms with Brazil#Vatreni | #CROBRA | #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/pLR4RXwQ2B — Fast Footy Goals (@fast_footygoals) December 9, 2022

В серии послематчевых пенальти футболисты Хорватии оказались точнее - 4:2. Родриго не смог переиграть Ливаковича, а Маркиньос пробил в штангу.

Бразилия вылетела в 1/4 финала на 4 из 5 последних чемпионатах мира. Лишь на домашнем ЧМ-2014 удалось выйти в полуфинал.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Аргентина - Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия (1:1, пен. 4:2)

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

Пары 1/2 финала:

13 декабря, 21:00, Нидерланды/Аргентина - Хорватия

13 декабря, 21:00, Англия/Франция - Марокко/Португалия

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