Аргентина в драматичной борьбе обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал

Матч 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами проходил на стадионе "Лусаил Айконик". Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти сильнее была команда Аргентины - 4:3.

В первом тайме команды осторожничали и не обостряли игру без лишней необходимости. Счёт в матче был открыт практически в первой же опасной атаке - на 35-й минуте Лионель Месси классной передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Науэля Молину, который легонько послал мяч мимо голкипера.

На 71-й минуте защитник "оранжевых" Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси.

Отметим, что Месси забил 10-й гол на чемпионатах мира и догнал Габриэля Батистуту. При этом Месси достиг 10 голов за 24 матча, а Батистуте понадобилось лишь 12 игр. Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить ещё 6 голов.

На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегхорст отыграл один мяч, а на 11-й добавленной минуте команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения благодаря голу всё того же Вегхорста, который оформил дубль.

В серии пенальти игроки европейской сборной допустили два промаха, а аргентинцы - один.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против Хорватии, которая обыграла Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти). Полуфинал состоится 13 декабря. Начало - в 21:00.

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия (1:1, пен. 4:2)

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина (2:2, пен. 3:4)

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

Пары 1/2 финала:

13 декабря, 21:00, Аргентина - Хорватия

13 декабря, 21:00, Англия/Франция - Марокко/Португалия

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