Учитывая климатические условия, в которых мы живем, банный ритуал и сауна для латвийцев – важная традиция как летом, так и зимой. Если нашим предкам баня в первую очередь служила в качестве ванной комнаты, то в наше время это место, где можно отдохнуть от будней и неспешно понежиться после тяжелого рабочего дня или тренировки. Кроме того, ученые доказали, что регулярное посещение сауны улучшает здоровье – здоровье сердца и кожи, качество сна и многое другое. Чаще всего баня ассоциируется с загородным отдыхом, но знаете ли вы, что баню можно оборудовать и в своей городской квартире?
Harvia – самые безопасные и современные решения для сауны в каждом доме
В сегодняшней торопливой повседневной жизни мы зачастую забываем позаботиться о своем самочувствии. Одним из наиболее частых аргументов является нехватка времени, поэтому хорошо, если сауну можно оборудовать у себя дома. Одним из лучших и простых решений для квартиры определенно станут готовые кабины-сауны, оборудованные печью, аксессуарами, освещением и пультом управления. Они отлично впишутся в любое жилище, так как обладают естественной элегантностью, которая в сочетании с круглыми камнями для сауны позволит создать современную и элегантную атмосферу, сохранив при этом традиционный опыт сауны.
Финская гарантия безопасности
Пожарная безопасность – одна из самых частых причин, почему люди не решаются оборудовать сауну в своей квартире. Сауны Harvia производятся в Финляндии, которая всегда делала акцент на безопасности, считая ее приоритетом во всем. Накопленный с годами опыт позволил разработать уникальную систему вентиляции воздуха, равномерно обеспечивающую жаром всю сауну и снижающую риск ее перегрева. Важным элементом безопасности являются также защитная решетка печи и деревянный барьер, ограждающий посетителей сауны от соприкосновения с горячими поверхностями. Деревянный защитный барьер изготовлен из древесины ольхи и осины, известных как одни из самых жаростойких пород древесины. Решетка безопасности не только сделает посещение сауны безопасным, но и отлично дополнит дизайн.
Управление сауной в приложении MyHarvia
Пульт управления печью для сауны Harvia позволяет контролировать температуру в бане, а для горожан особенно полезным будет приложение MyHarvia. Оно соединено с пультом управления и позволяет управлять функциями сауны со своего смартфона. С помощью приложения можно включить сауну и настроить нужную температуру, включить паровой генератор для обеспечения приятной влажности, активизировать вентиляцию и сенсор дверей, отрегулировать освещение, а также настроить автоматический нагрев сауны в конкретный день и в определенное время. Особая панель управления действует в онлайн-режиме, поэтому, пока дома стабильный интернет, управлять сауной можно будет со своего смартфона.
О Harvia
Harvia является мировым лидером на рынке саун и SPA, цель которого – обеспечение опыта релаксации и хорошего самочувствия для каждого как в домашних условиях, так и в общественных саунах и SPA-центрах. Целебные свойства саун – одна из главных причин, по которым люди хотят оборудовать их у себя дома. От печей и аксессуаров для бани до широкопрофильных решений для саун и SPA – все это предлагает Harvia!
Компанию в 1950 году основал финн Тапани Харвия, который выжил после падения самолета на замерзшее озеро и захотел согреться, поэтому отправился в сауну, где и родилась идея производства печей для сауны, которые удовлетворяли бы всем пожеланиям и потребностям людей. С тех пор Harvia предлагает печи и аксессуары для сауны, готовые банные кабины для помещений, паровой душ и многое другое. Ищите самый подходящий для себя тип сауны у наших дистрибьюторов – Būvniecības ABC, DEPO, K Senukai, Komforts, Sauna katram и Siltumtehnika.
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