Harvia – самые безопасные и современные решения для сауны в каждом доме

Учитывая климатические условия, в которых мы живем, банный ритуал и сауна для латвийцев – важная традиция как летом, так и зимой. Если нашим предкам баня в первую очередь служила в качестве ванной комнаты, то в наше время это место, где можно отдохнуть от будней и неспешно понежиться после тяжелого рабочего дня или тренировки. Кроме того, ученые доказали, что регулярное посещение сауны улучшает здоровье – здоровье сердца и кожи, качество сна и многое другое. Чаще всего баня ассоциируется с загородным отдыхом, но знаете ли вы, что баню можно оборудовать и в своей городской квартире?