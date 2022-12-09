Видео ⟩ Пресс-конференция "Дождя" о работе российских журналистов в Латвии

Видео: пресс-конференция телеканала "Дождь"

В мероприятии принимали участие исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ (Baltic Media Center of Excellence) Гунта Слога, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, член правления The Fix Media foundation и координатор экстренной поддержки Media Hub Riga Сабине Силе.

На мероприятии обсуждали текущую ситуацию с российским независимым каналом "Дождь". Мероприятие организовано Media Hub Riga.

На пресс-конференции Тихон Дзядко сказал, что сейчас телеканал рассматривает варианты подавать ли апелляцию на решение регулятора или нет.

Также Дзядко еще раз повторил, что "Дождь" выступает против войны, а также выразил благодарность властям Латвии за то, что в сложный момент приняли журналистов в стране. Он напомнил, что "Дождь" и жители Латвии находятся на одной стороне и борются против агрессии России.

Кроме того, Дзядко подтвердил, что "Дождь" продолжает работу в латвийской студии. Хотя вещание канала отключили в странах Балтии, но в Грузии он до сих пор работает.

По словам редактора, он не хотел бы покидать Латвию, если для этого будут легальные основания.

Напомни, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь".

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.