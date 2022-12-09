Российский авторынок "оккупирован" китайской продукцией

Согласно отчету Ассоциации автомобильных дилеров России, российский автомобильный рынок на 78% занят китайскими автопроизводителями, поскольку на рынке представлено 11 брендов китайских автопроизводителей, а отечественного производства - только три.

Указано, что вместо Mercedes, Volkswagen, Porsche и других марок западных стран у жителей России есть выбор между "Ладой", "ГАЗ", "ВАЗ" и 11 китайскими марками - Chery, Geely, Jac, Haval, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton и Omoda. Все бренды из Европы, США и Кореи, прекратили работу на российском рынке в связи с развязанной Россией в Украине войной. Всего в России прекратили работу 16 из 19 автозаводов.

Данные агентства "Автостат" показывают, что с января по ноябрь доля китайских автомобилей на российском рынке значительно выросла - в ноябре было продано 16 138 автомобилей китайского производства, хотя в январе их количество составляло только 8 235.

С учетом снижения конкуренции, с уходом с рынка западных брендов рыночная доля "АвтоВАЗа" значительно увеличилась - до 46,8%. Правда, произошло это за счет увеличения объемов продаж морально устаревших "Лада Гранта" и "Лада Нива".

"Автостат" указывает, что в среднем новый автомобиль в России стоит 2,29 млн рублей (34,7 тыс. евро), что на 19% больше, чем в прошлом году. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить полный контроль над ценами на автомобили российского производства, не допуская "необоснованного повышения".

Используя "серый импорт", граждане России имеют возможность покупать автомобили западных стран, такие как BMW, Toyota, Lamborghini, Bentley и многие другие марки.

Однако участники рынка отмечают, что "серый импорт" распространен только в премиальном сегменте. Так, например, в России процветал бизнес "малоподержанных" роскошных автомобилей. По схемам "серого импорта" в страну ввозятся малоподержанные автомобили класса "люкс" и продаются в автосалонах, расположенных в центре Москвы.