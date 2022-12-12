Те, кто проводит время в разных футбольных пабликах, давно заметили, что аргентинца Лионеля Месси называют козлом. Тех, кто не знаком с подоплёкой этой истории, подобное сравнение вводит в недоумение. Объясняем!
Почему Месси козёл?
Столь необычное прозвище аргентинец получил ещё выступая за каталонскую "Барселону". Ответ кроется в английском варианте написания слова "козёл" - "goat".
Действительно, "Goat" - в переводе с английского на русский язык означает "козёл". Но, оказывается, это просто напросто аббревиатура, которой обозначают крутость Лео Месси. И ничего оскорбительного в этом нету вовсе.
Рогатое животное - это символ спортивного величия.
Смотрите сами:
- G - Greatest (величайший)
- O - Of (на)
- A - All (все)
- T - Time (времена)
В 2018 году Месси снялся в фотосете для журнала Paper. Фотограф Педро Беральдо изобразил Месси в окружении коз.
В 2019 году Twitter "Барселоны" напомнил всем, что Месси G.O.A.T., выложив фамилию форварда с помощью эмодзи из козлов. И это понравилось футбольным фанатам.
🐐 🐐— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2019
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На самом деле, Месси не первый, кого так называют. Первое широко известное упоминание сокращения G.O.A.T. произошло в сентябре 1992 года, именно тогда супруга легендарного боксёра Мухаммеда Али зарегистрировала фирму G.O.A.T. Inc (полное юридическое название - Greatest of all time Incorporated).
Популяризации акронима способствовала и рэп-культура. Так, в 1993 году хип-хоп трио De La Soul в своей песне Lovely how I let my mind float использовали goat в значении "великий". А в 2000 году известнейший репер LL Cool J и вовсе назвал свой трек The G.O.A.T., также окрестив себя величайшим.
Слово GOAT в 2018 году было внесено в американский словарь английского языка Мэрриам-Вебстера как раз в значении "величайший на все времена".
В 2019 году Twitter провёл исследование относительно того, кого чаще всего называли G.O.A.T. в соцсети. В числе "козлов" свыше 100 тысяч твитов оказались Том Брэди, Леброн Джеймс, Тайгер Вудс, Шон Уайт, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Так что, для англоязычных болельщиков козёл уже давно не воспринимается с негативной точки зрения. Получить такое прозвище - большая честь.
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