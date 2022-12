Почему Месси козёл?

На самом деле, Месси не первый, кого так называют. Первое широко известное упоминание сокращения G.O.A.T. произошло в сентябре 1992 года, именно тогда супруга легендарного боксёра Мухаммеда Али зарегистрировала фирму G.O.A.T. Inc (полное юридическое название - Greatest of all time Incorporated).

Популяризации акронима способствовала и рэп-культура. Так, в 1993 году хип-хоп трио De La Soul в своей песне Lovely how I let my mind float использовали goat в значении "великий". А в 2000 году известнейший репер LL Cool J и вовсе назвал свой трек The G.O.A.T., также окрестив себя величайшим.