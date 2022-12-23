Американской гимнастке Оливии Данн всего 20 лет, но она уже зарабатывает около двух миллионов долларов в год. При этом спортсменка никогда не выступала на больших турнирах. Как это возможно?
Оливия Данн - гимнастка, миллионерша и звезда соцсетей
Оливия родилась 1 октября 2002 года в штате Нью-Джерси. Начала заниматься спортивной гимнастикой в три года благодаря маме, которая записала дочь на секцию.
Сейчас Оливия - одна из самых популярных спортсменок среди студентов. Она учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.
Наибольшего успеха Оливия добилась в социальных сетях - на Instagram американки подписано почти 2,5 миллиона человек, а на TikTok - 6,5 млн человек.
Данн рассказала The New York Times, что на рекламных контрактах заработала сумму, состоящую из семи цифр. Эксперты считают, что годовой доход спортсменки уже превышает два миллиона долларов.
"Это то, чем я горжусь. Тем более что я женщина, занимающаяся спортом в колледже. После колледжа не существует профессиональных лиг для большинства женских видов спорта", - добавила Оливия.
Гимнастка частенько рекламирует одежду различных брендов, а её внешние данные способствуют тому, что её выбирают в качестве модели. Как ни крути и сколько ни говори о толерантности, но женская привлекательность и определённые стандарты красоты всё-таки играют свою роль.
Оливия подвергается критике из-за того, что её спортивные успехи оставляют желать лучшего, а зарабатывает она гораздо больше тех, у кого получилось добиться больших высот.
Претензии эти, конечно, имеют место быть, правда, не очень понятно, почему они адресованы Оливии, которая родилась красивой девушкой и грамотно использует свои навыки. Обвинять стоит мироустройство, но это абсолютно лишено смысла.
Да, Оливия вряд ли станет призёром Олимпиады, чемпионкой мира или выдающейся спортсменкой, но статус звезды она уже себе обеспечила.
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