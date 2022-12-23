Оливия Данн - гимнастка, миллионерша и звезда соцсетей

Оливия родилась 1 октября 2002 года в штате Нью-Джерси. Начала заниматься спортивной гимнастикой в три года благодаря маме, которая записала дочь на секцию.

Сейчас Оливия - одна из самых популярных спортсменок среди студентов. Она учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.

Наибольшего успеха Оливия добилась в социальных сетях - на Instagram американки подписано почти 2,5 миллиона человек, а на TikTok - 6,5 млн человек.

Данн рассказала The New York Times, что на рекламных контрактах заработала сумму, состоящую из семи цифр. Эксперты считают, что годовой доход спортсменки уже превышает два миллиона долларов.

"Это то, чем я горжусь. Тем более что я женщина, занимающаяся спортом в колледже. После колледжа не существует профессиональных лиг для большинства женских видов спорта", - добавила Оливия.