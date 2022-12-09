Работа над правительственной декларацией завершена

В пятницу партнеры также завершили обсуждение основных вопросов коалиционного соглашения: например, каким образом коалиция будет решать вопросы, если сформируются разные мнения. По словам представителя "Нового Единства", для таких ситуаций будут созданы советы по сотрудничеству.

Кроме того, политики решили, по каким вопросам коалиция должна прийти к консенсусу, прежде чем они будут переданы дальше. В качестве важнейших вопросов Ашераденс назвал поправки в Конституцию и планы, связанные с темой госязыка.

Коалиционный договор также практически завершен - нужно согласовать только формулировки, но существенных разногласий нет, сказал политик. Он отметил, что обсуждение этого документа может завершиться в понедельник.

Подписание коалиционного договора состоится в среду, 14 декабря, в 9 часов утра.

Ашераденс указал, что партнерам будущей коалиции еще предстоит прояснить ряд вопросов, связанных с перераспределением обязанностей министерств. В понедельник партии еще планируют обсудить передачу сферы цифровизации в ведение Министерства регионального развития и цифровизации.